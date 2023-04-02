Важное 02 апреля 2023, 10:21 Несколько взрывов произошло в Мелитополе Член ВГА Рогов сообщил о нескольких взрывах в Мелитополе РИА «Новости»

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Утром 2 апреля несколько взрывов раздалось в разных частях Мелитополя в Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации региона, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Около 09:48 в разных частях города были слышны несколько взрывов. Наиболее громко было в северной части города. Надеюсь, что отработала система противовоздушной обороны», — написал он.

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Позже Рогов добавил, что в результате обстрела зафиксированы прилеты в локомотивное депо.

«Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется», — написал он.

По предварительным данным, Мелитополь обстреляли из РСЗО HIMARS. Часть ракет перехватила российская ПВО.

В среду, 29 марта, правоохранительные органы в Мелитополе получили несколько ложных сообщений о якобы заложенных бомбах в нескольких местах города. Прибывшие на места специалисты все тщательно проверили, но взрывчатки ни в одном из указанных помещений не обнаружили.

В субботу Рогов сообщал о мощном взрыве в подконтрольном Украине городе Запорожье.