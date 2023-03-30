Спецоперация 30 марта 2023, 14:18 ВСУ уличили в накапливании сил у линии соприкосновения в Запорожской области Член ВГА Рогов: ВСУ стали накапливать силы у линии соприкосновения в Запорожской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины начали накапливать живую силу на Запорожском направлении. Количество горюче-смазочных материалах (ГСМ) и боеприпасов ВСУ также наращивают. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии ТАСС.

«О накоплении сил ВСУ сообщают везде: и в Орехове, и районе Каменского, <…> в районе Степногорска, и на большем удалении от линии соприкосновения, например, в Камышевахе. <…> Идет накопление и личного состава, и техники, и боеприпасов, и горюче-смазочных материалов», — подчеркнул он.

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По словам Рогова, накопление ГСМ свидетельствует о том, что противник не собирается стоять на месте. В находящейся под контролем киевского режима части Запорожской области зафиксированы перебои с интернетом и мобильной связью.

Рогов объяснил, что все это делается специально. Ведь националисты знают «о нелояльности местного населения». Поэтому они мешают людям сообщать о том, что там происходит. К примеру, о переброске техники.