Последнего пострадавшего на шахте «Листвяжная» выписали из больницы

Врачи выписали из больницы последнего пострадавшего при взрыве и пожаре на шахте «Листвяжная». Это спасатель Александр Заковряшин, который самостоятельно выбрался из-под земли спустя сутки. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса отметил, что пострадавший спасатель останется под наблюдением врачей на амбулаторном режиме.

«На амбулаторное наблюдение выписан горноспасатель Александр Заковряшин. По словам заведующего отделением Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского Константина Сиворонова, здоровью и жизни мужчины ничего не угрожает», — написал Цивилев.

Он подчеркнул, что всего после происшествия завершилось лечение 77 человек. На амбулаторном лечении остаются 17 шахтеров и 12 спасателей.

Угольная шахта «Листвяжная» стала местом гибели 46 шахтеров и пяти спасателей, которые спустились под землю, чтобы вытащить заблокированных там горняков. По предварительным данным, в шахте произошло обрушение породы с выбросом большого объема метана, что привело к взрыву и пожару.

Большую часть шахтеров успели вывести на поверхность. Для спасения остальных в шахту спустился отряд сотрудников МЧС. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь. Выбраться смог только помощник командира пропавшего звена Александр Заковряшин.

По факту происшествия следователи завели уголовные дела о нарушении норм безопасности на шахте. Обвинения предъявили директору шахты и его заместителю, начальнику участка. По делу о халатности проходят два сотрудника управления Ростехнадзора. На минувшей неделе стало известно об аресте генерального и технического директоров, а также главного инженера шахты. Также под стражу взяли президента ХК «СДС-уголь» Михаила Федяева.