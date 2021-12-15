Хозяина шахты «Листвяжной» миллиардера Федяева арестовали до 14 февраля

Суд в Кемерове арестовал до 14 февраля президента ХК «СДС-Уголь» миллиардера Михаила Федяева. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, где он занимал также должность председателя совета директоров, повлекшем тяжкие последствия.

Гендиректору и техническому директору компании Геннадию Алексееву и Антону Якутову, а также главному инженеру ООО «Шахта „Листвяжная“» Анатолию Лобанову инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Они арестованы до 25 февраля.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому (Михаилу Федяеву) меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 14 февраля 2022 года», — сказано в сообщении суда.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заметила, что во время допроса обвиняемые не признали вину.

В результате взрыва метана на шахте «Листвяжная» погибли 46 горняков и пятеро горноспасателей. Председатель СК России Александр Бастрыкин и его первый заместитель Эдуард Кабурнеев 14 декабря прибыли с рабочей поездкой в Кемеровскую область. Бастрыкин возложил цветы к стихийному мемориалу и почтил память погибших.

После этого он вместе с Кабурнеевым, членами следственной группы и представителями спасательной службы зашел в бремсберг шахты. Сотрудники МЧС России рассказали главе СК об этапах завершения спасательной операции, а также об организации восстановительных работ.