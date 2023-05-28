Происшествия 28 мая 2023, 15:42 «Вынес на руках». Гладков рассказал о героизме юного жителя Шебекина во время обстрела ВСУ Губернатор Гладков: мальчик в Шебекине вынес девочку на руках из зоны обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Мальчик в городе Шебекино Белгородской области проявил героизм во время обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мальчик гулял с девочкой, когда начался обстрел.

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«Прилетел снаряд, у девочки серьезное ранение, у мальчишки контузия. На своих руках он ее вынес из зоны обстрела. Образец для всех мальчишек, герой, настоящий мужчина. И точно — образец для всех взрослых», — написал Гладков.

В течение субботы, 27 мая, националисты обстреляли сразу 15 населенных пунктов Белгородской области.

Гладков сообщал, что наиболее серьезную волну атаки пережили Шебекинский и Грайворонский городские округа, а также контрольно-пропускной пункт «Козинка». Боевики применяли минометы, гранатометы и артиллерию.

Автомобиль Гладков также попал под обстрел ВСУ в Шебекине, губернатору удалось остаться невредимым.