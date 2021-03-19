«Выламывали раскуроченные двери»: коммунальщик рассказал, как спасал людей после взрыва в Химках

Ведущий инженер «Жилищника» в Химках Виталий Фротков находился рядом с местом, где прогремел взрыв. Он помогал выносить из девятиэтажки пострадавших при взрыве.

«Находился в помещении рядом. Прогремел взрыв. Полетел смотреть, что произошло. В первую очередь был не пожар, а разрушение здания. Потом уже начался пожар», — рассказал Фротков в разговоре с «360».

Он добавил, что дозвонился до своего участка и попросил вызвать пожарных и скорую помощь.

«А сами начали выносить пострадавших, выламывать двери раскуроченные, тушить горящую квартиру. Тушили водой с ведром с этажа выше. Одного пострадавшего нам удалось вытащить живым. Один, к сожалению, скончался», — рассказал Фротков.

Взрыв и пожар произошли в девятиэтажке в Химках утром 19 марта. В одной из квартир, по предварительной версии, взорвалась газовая плита. Трое погибли, среди них один ребенок. Еще семь человек пострадали.

На место приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он провел совещание с оперштабом по ликвидации последствий ЧП и пообщался с пострадавшими жителями многоэтажки. Глава региона заявил, что людям окажут всю необходимую помощь.

По его словам, восстановительные работы в здании будут вести две-три недели. Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская сообщила, что семьи погибших при взрыве получат по одному миллиону рублей.

Открыто уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.