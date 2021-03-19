Семьи погибших при взрыве в Химках получат по 1 млн рублей

Пострадавшим и семьям погибших при взрыве в жилой многоэтажке в Химках выплатят компенсации. Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская рассказала о размере выплат.

«Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Химках будет предоставлена материальная помощь. 1 миллион рублей будет выплачен семьям за погибшего в результате взрыва, 500 тысяч будет предоставлено жителям, получившим тяжкий вред здоровью, 300 тысяч при повреждениях средней тяжести и 100 тысяч рублей будет предоставлено жителям, получившим легкий вред здоровью», — сказала Ирина Фаевская.

Утром 19 марта в девятиэтажном доме в Химках на улице Лесная произошел взрыв, а затем пожар. По предварительной версии, в одной из квартир на верхних этажах взорвалась газовая плита. Трое погибли, еще семерым понадобилась медицинская помощь. Волна разрушила перекрытия между восьмым и девятым этажами. Четыре квартиры пострадали.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл на место ЧП. Он провел встречу с оперативным штабом и с пострадавшими людьми. Воробьев распорядился оказать жильцам всю необходимая помощь. На время восстановления квартир им будет предложено пожить в гостинице.