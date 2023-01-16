16 января 2023, 02:35
ВСУ за сутки обстреляли ДНР 19 раз
Украинские солдаты выпустили по ДНР 115 ракет и снарядов, ранены три мирных жителя
Бойцы ВСУ за прошедшие сутки 19 раз обстреляли населенные пункты ДНР, в результате чего пострадали три человека, сообщило в Telegram-канале представительство республики в СЦКК.
Украинские военные при атаках использовали ствольную артиллерию, а также РСЗО. В общей сложности по территории республики выпустили 115 боеприпасов. Под огнем оказались Донецк, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Шахтерск.
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Известно о повреждениях пяти домов в Донецке и Горловке, а также шести объектов гражданской инфраструктуры. За день до этого ВСУ обстреляли ДНР 11 раз.
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Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о работе ПВО над Севастополем. По предварительным данным, украинский беспилотник вторгся в воздушное пространство над городом, но был успешно нейтрализован российскими военными.
По данным Минобороны России, в зоне спецоперации средства ПВО перехватили восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
Специальная военная операция РФ на Украине
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