16 января 2023, 02:11
Украинский беспилотник сбили над бухтой в Севастополе
Председатель Рогов: российская ВПО сбила над бухтой в Севастополе украинский беспилотник
Российская система противовоздушной обороны сбила над бухтой в Севастополе воздушную цель. Предположительно, это украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Севастополь — работа ПВО. По предварительным данным, поражен вражеский беспилотник», — подписал фотографию сбитого объекта Рогов.
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Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в зоне спецоперации. Снаряды удалось перехватить в районах Кременной и Лисичанска в ЛНР, а также Васильевки, Подгорного и Новомихайловки в Запорожской области.
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Днем ранее войска ПВО сбили украинскую «Точку У» над Клинцовским районом Брянской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
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