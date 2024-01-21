Происшествия 21 января 2024, 19:11 ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 20 снарядов ВСУ ударили 20 снарядами натовского калибра по Донецку и Макеевке РИА «Новости»

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Украинские войска атаковали Донецк и Макеевку, выпустив 20 снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.

«Зафиксировали обстрел со стороны Вооруженных сил Украины по направлению: 10:00 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Кировский район). ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров», — указали в ведомстве.

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Второй обстрел зафиксировали в 10:05 по Кураховке, а в 10:10 противник выпустил еще три боеприпаса по этому населенному пункту.

Украинские войска также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Куйбышевский район. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в Telegram-канале, что пострадал 66-летний мужчина.

Украинские боевики 21 января атаковали микрорайон Текстильщик в Кировском районе Донецка. Жертвами террористической атаки стали 25 человек. В больницы отвезли 18 пострадавших, среди них двое детей.