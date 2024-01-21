Происшествия 21 января 2024, 17:31 Стало известно количество поступивших в больницы после обстрела Донецка Минздрав: после обстрела Донецка в больницы доставили 18 пострадавших РИА «Новости»

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После атаки украинских военных на Донецк в больницы отвезли 18 пострадавших. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«В больницы доставили 18 пострадавших жителей Донецка. В медицинских учреждениях амбулаторную помощь оказали двоим из них», — заявили в ведомстве.

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Среди пострадавших оказались двое детей, их отвезли в Республиканскую детскую клиническую больницу. Один из них в состоянии средней степени тяжести, второй — в тяжелом, как и большинство взрослых.

Украинские боевики 21 января атаковали микрорайон Текстильщик в Кировском районе Донецка. По последней информации, жертвами террористической атаки стали 25 человек.

МИД России уточнял, что ВСУ вели огонь из все еще подконтрольной им Авдеевки. В ведомстве подчеркивали, что украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз продемонстрировал свою бесчеловечность.