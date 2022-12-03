Происшествия 03 декабря 2022, 23:17 ВСУ выпустили 14 снарядов в сторону Ясиноватой и Майорска в ДНР СЦКК ДНР: украинские войска атаковали Ясиноватую и Майорск в ДНР РИА «Новости»

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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Майорск в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, всего ВСУ выпустили 14 снарядов.

Майорск атаковали 11-ю снарядами калибром 152 миллиметра. Три прилета было по Ясиноватой снарядами калибром 122 миллиметра.

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Ранее под атаки попали Донецк, Горловка и Каштановое. ВСУ выпустили более 20 снарядов разных калибров.

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Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки наши войска успешно остановили попытки ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении. Противника лишили не только 30 солдат, но также двух боевых машин пехоты и трех бронеавтомобилей «Козак».

Российский разведчик спецназа рассказал, что несмотря на большие потери украинской армии, они очень быстро восполняют пробелы в своих войсках. Он сравнил бойцов ВСУ с клонами.