Спецоперация 03 декабря 2022, 18:52 Российский военный рассказал о «клонировании» украинских солдат РИА «Новости»: ВСУ восполняют потери погибших и раненых солдат с большой скоростью РИА «Новости»

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Новые украинские солдаты занимают места погибших очень быстро. Создается впечатление, что их клонируют, заявил РИА «Новости» российский разведчик спецназа ЗВО в Луганской Народной Республике.

По его словам, потери у ВСУ очень серьезные, однако замену военнослужащим доставляют оперативно и в избытке. Он рассказал, что если накануне наши военные ранили с десяток противников, а еще троих убили, то уже утром на позиции прибывает такое же количество.

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«И такое ощущение, что их завозят туда пачками, как будто их где-то клонируют», — сказал разведчик.

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Он добавил, что это не мешает российским войскам продвигаться вперед. ВС РФ уже контролируют Новоселовское, а также продвигаются к Берестовому.

Ранее Минобороны рассказали об 11 сдавшихся в плен украинских бойцах после атак на Краснолиманском направлении. Там за сутки потери ВСУ составили более 100 человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены два танка и ряд другой техники.