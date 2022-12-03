Спецоперация 03 декабря 2022, 15:52 ВСУ провалили атаку на ЛНР и потеряли три автомобиля «Козак» Минобороны сообщило, что ВС России предотвратили атаку ВСУ на ЛНР РИА «Новости»

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За последние сутки ВС России успешно предотвратили попытки ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Пресечена попытка ВСУ атаковать в направлениях населенных пунктов Коломыйчиха и Житловка Луганской Народной Республики», — сказал он.

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По его словам, действиям украинской армии противостояли подразделения армейской авиации и огня артиллерии союзных сил. Их слаженная работа привела к полной остановке вражеской атаки.

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«Подразделения противника были остановлены и рассеяны», — сказал Конашенков.

Он сообщил, что в этой зоне боестолкновений союзные силы лишили противника более 30 единиц личного состава. Пехотные подразделения ВСУ лишились двух боевых машин пехоты. Кроме того, ВС России уничтожили три бронеавтомобиля «Козак».

Также за минувшие сутки союзные силы достигли успехов на Донецком, Купянском и других направлениях спецоперации.