Важное 20 апреля 2024, 08:00 ВСУ вновь атаковали дронами Смоленскую область Губернатор Анохин: в Смоленской области отразили очередную атаку БПЛА РИА «Новости»

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Российские системы ПВО отразили очередную атаку украинских БПЛА на объекты в Смоленской области. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале.

«В настоящее время отражена попытка нападения на объекты, расположенные на территории областного центра», — указал он.

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Ранее губернатор сообщал, что ВСУ ночью атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кардымовском районе. В результате падения осколков дрона на территории объекта вспыхнул пожар. По данным главы региона, загорелись емкости с горюче-смазочными материалами.

Анохин призвал жителей сохранять спокойствие и не снимать на камеру работу средств противовоздушной обороны. Он также подтвердил, что спасательные и правоохранительные службы прибыли на место ЧП.

В ночь на 20 апреля украинские боевики ударили БПЛА по селу Пороз Грайворонского городского округа в Белгородской области. В результате погибли два местных жителя.