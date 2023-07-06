Происшествия 06 июля 2023, 10:15 ВСУ ударили по Волновахе с помощью РСЗО HIMARS Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ использовали РСЗО HIMARS при ударе по Волновахе U.S. Department of Defense

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Вооруженные силы Украины использовали реактивную систему залпового огня HIMARS при атаке на Волноваху. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Сейчас информация скорректировалась — все-таки HIMARS», — сказал врио главы ДНР.

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Одна ракета, выпущенная украинскими боевиками, попала в здание мэрии, а вторая — на стоянку. Пушилин отметил, что ВСУ били по этой точке умышленно.

Глава администрации Волновахи Константин Зинченко сообщил об ударе по мэрии вечером 5 июля. Левое крыло здания разрушилось, при этом никто из сотрудников и местных жителей не пострадал. После атаки предполагали, что ВСУ использовали три ракеты Storm Shadow.

При одном из июньских обстрелов украинцы выпустили по Волновахе 10 ракет из РСЗО. Восемь человек получили ранения.