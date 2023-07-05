Происшествия 05 июля 2023, 19:50 Ракета ВСУ попала в мэрию Волновахи Мэр Волновахи Зинченко заявил о попадании ракеты ВСУ по здании администрации города РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли ракетный удар по Волновахе в Донецкой Народной Республике. Как заявил в беседе с ТАСС глава администрации города Константин Зинченко, один из снарядов попал в здание мэрии.

Глава города подчеркнул, что в результате удара никто из сотрудников и местных жителей не пострадал. Но серьезные повреждения получило левое крыло здания.

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«Пострадавших нет, левое крыло разрушено», — уточнил Зинченко.

Глава администрации подчеркнул, что, по предварительным данным, ВСУ использовали для удара ракеты Storm Shadow.

В последний раз под массированным обстрелом Волноваха оказывалась в середине июня. Тогда ранения получили не менее восьми человек. Большая часть снарядов упала около станции переливания крови. В тот день украинские войска выпустили по городу не менее 10 ракет систем залпового огня.