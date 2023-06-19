19 июня 2023, 10:30
Восемь человек получили ранения при украинском обстреле Волновахи
СЦКК ДНР сообщил о ранении восьми человек при обстреле Волновахи из РСЗО со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины выпустили 10 ракет из реактивных систем залпового огня по Волновахе в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.
«Населенный пункт Волноваха: выпущено 10 ракет из РСЗО», — уточнили в сообщении, отметив, что обстрел зафиксировали в 09:10.
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В экстренных службах региона сообщили ТАСС, что при украинском обстреле Волновахи ранены как минимум восемь человек, состояние некоторых тяжелое. Ракеты разорвались в районе станции переливания крови.
Утром в понедельник под огнем противника оказались Петровский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка. 17 снарядов выпустили со стороны населенных пунктов Максимильяновка, Орловка и Нетайлово.
В конце мая боевики обстреляли поселок городского типа Михайловка в Запорожской области. Удары пришлись по центру населенного пункта.
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