Происшествия 19 июня 2023, 10:30 Восемь человек получили ранения при украинском обстреле Волновахи СЦКК ДНР сообщил о ранении восьми человек при обстреле Волновахи из РСЗО со стороны ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины выпустили 10 ракет из реактивных систем залпового огня по Волновахе в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.

«Населенный пункт Волноваха: выпущено 10 ракет из РСЗО», — уточнили в сообщении, отметив, что обстрел зафиксировали в 09:10.

Реклама

В экстренных службах региона сообщили ТАСС, что при украинском обстреле Волновахи ранены как минимум восемь человек, состояние некоторых тяжелое. Ракеты разорвались в районе станции переливания крови.

Утром в понедельник под огнем противника оказались Петровский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка. 17 снарядов выпустили со стороны населенных пунктов Максимильяновка, Орловка и Нетайлово.

В конце мая боевики обстреляли поселок городского типа Михайловка в Запорожской области. Удары пришлись по центру населенного пункта.