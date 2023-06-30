Происшествия 30 июня 2023, 10:06 ВСУ ударили по Бердянску ракетами Storm Shadow — Рогов Член ВГА Рогов: ВСУ пытались ударить по Бердянску ракетами Storm Shadow Соцсети

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Вооруженные силы Украины, по предварительной информации, пытались ударить по Бердянску ракетами Storm Shadow англо-французского производства. Об этом в Telegram-канале сообщил член ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

«По предварительным данным, сегодняшний утренний удар боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow», — написал он.

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По словам Рогова, российские средства противовоздушной обороны успешно отразили удар, сбив ракеты на подлете к городу.

Утром 30 июня в Бердянске раздалась серия взрывов. По данным оперативных служб, в городе сработала система ПВО. Подробности не приводились.

В воскресенье, 25 июня, украинские боевики обстреляли окраины Луганска. Бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко предположил, что атака велась с помощью ракет Storm Shadow. По его словам, другие боеприпасы не долетели бы до Луганска по причине его отдаления от зоны боевого соприкосновения.

Ракеты Storm Shadow являются совместной разработкой Великобритании и Франции. Они способны поражать цели на расстоянии до 300 километров.