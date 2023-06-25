Происшествия 25 июня 2023, 18:17 Причину мощного взрыва в Луганске озвучили в ЛНР Марочко: ВСУ ударили по окраинам Луганска ракетами Storm Shadow РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали окраины Луганска, предварительно, иностранными ракетами Storm Shadow. Об этом ТАСС сообщил бывший офицер Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, пока неизвестно, откуда именно ВСУ запустили ракеты.

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«Это я выясняю, но уже могу предположить, что они использовали ракеты Storm Shadow. Потому что другие боеприпасы ВСУ не долетят к Луганску по причине его отдаления от зоны боевого соприкосновения», — сказал Марочко.

Бывший офицер Народной милиции уточнил, что ракеты прилетели юго-западнее Луганска около 16:00 по московскому времени.

Ракеты Storm Shadow являются совместной разработкой Великобритании и Франции. Они принадлежит к классу «воздух-земля» и способны поражать цели на расстоянии до 300 километров.

В прошлый раз ВСУ обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow 8 июня.