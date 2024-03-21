Происшествия 21 марта 2024, 08:36 ВСУ ударили двумя кассетными снарядами по Горловке СЦКК: ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Горловке Ashley Chan/Keystone Press Agency/globallookpress

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Вооруженные силы Украины атаковали Горловку. Боевики ВСУ выпустили два натовских снаряда по Никитовскому району города. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Обстрел противник начал в 06:55 по московскому времени. ВСУ ударили из населенного пункта Дзержинск по Никитовскому району Горловки. Всего боевики выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров.

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Поздней ночью ВСУ также атаковали Донецк. По Петровскому району в 01:10 по московскому времени украинские боевики выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров.

ВСУ регулярно обстреливают российские территории. Накануне украинские боевики атаковали поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. По словам главы региона Романа Старовойта, всего насчитали пять прилетов. В тот же день под обстрелом ВСУ также находился поселок Теткино под Курском. Прилеты зафиксировали в районе промышленного предприятия.