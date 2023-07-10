Происшествия 10 июля 2023, 09:35 ВСУ пытались атаковать Крымский мост ракетой С-200 Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили одну из ракет С-200 в направлении Крымского моста РИА «Новости»

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Киевский режим атаковал Крымский мост тремя ракетам С-200 в воскресенье, 9 июля. Об этом начальник Главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) России Виктор Афзалов сообщил начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову, заявили в Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены три ракеты, атаковавшие керченский транспортный переход и аэродром Морозовск. Жертв и разрушений нет», — сказал Афзалов.

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Он также доложил о попытке ВСУ накануне атаковать С-200 объекты в Ростовской и Калужской областях. Однако российские средства ПВО и силы РЭБ уничтожили четыре такие ракеты. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений также нет.

Герасимов дал поручение российским военным найти места хранения С-200 противника и наносить по ним упреждающие удары. Российские силы также должны будут принять меры для защиты объектов от ударов с воздуха.