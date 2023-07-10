Важное 10 июля 2023, 08:50 Украина 9 июля безуспешно пыталась атаковать Россию ракетами С-200 Минобороны сообщило о попытках Украины атаковать Крым и еще 2 региона ракетами С-200

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Вооруженные силы Украины 9 июля предприняли попытку атаковать ракетами С-200 объекты в Крыму, Калужской и Ростовской областях. Об этом сообщило Минобороны России.

«9 июля киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, с целью поражения наземных целей», — сказано в сообщении.

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Доклад об уничтожении четырех украинских баллистических целей командующему объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову представил начальник Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковник Виктор Афзалов.

Известно, что российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты С-200, еще две такие ракеты удалось отклонить средствами РЭБ. Жертв и разрушений удалось избежать.