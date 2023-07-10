Важное 10 июля 2023, 08:52 Войска России нанесут упреждающие удары по местам хранения ракет С-200 ВСУ Генштаб приказал ВС России выявлять места хранения ракет С-200 ВСУ и наносить удары РИА «Новости»

Читать 360tv в

Начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый замминистра обороны Валерий Герасимов поставил перед военнослужащими новую задачу. Армии предстоит выявлять места хранения С-200 и наносить упреждающе удары. Об этом сообщило Минобороны России.

Валерий Герасимов поручил начальнику Главного разведывательного управления и офицерам командного пункта объединенной группировки заняться поиском мест подготовки, хранения и стартовых позиций как ракет С-200, так и аналогичных ударных средств украинской армии, а после планировать их упреждающее поражение. Кроме того, военным предстоит принять дополнительные меры для защиты объектов от ударов с воздуха.

Реклама

Такое решение приняли после того, как ВСУ попытались атаковать зенитными ракетами С-200, переделанными ударные, объекты в Крыму, Калужских и Ростовской областях. Российские военные остановили четыре баллистические цели — две ракеты сбили системой ПВО, еще две средствами радиоэлектронной борьбы заставили сменить курс.

О сбитых на востоке Крыма двух украинских беспилотниках рассказал Telegram-канал Shot. По его информации, поздно вечером 9 июля в Кировском районе заметили два объекта в воздухе. Никто не пострадал.