Происшествия 20 марта 2024, 13:34 ВСУ обстреляли Каховку кассетными боеприпасами Сальдо: мирный житель погиб при обстреле ВСУ Каховки кассетными боеприпасами РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли Каховку кассетными боеприпасами. Погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Враг продолжает терроризировать Каховку. Вчера вследствие обстрела кассетными боеприпасами со стороны украинских террористов в городе убит один мирный житель, трое получили ранения», — указал он.

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Еще один человек получил ранение в селе Любимовка. Как напомнили «Известия», вечером того же дня боевики ВСУ атаковали дроном машину скорой помощи, которая перевозила в больницу тяжелобольного ребенка. Пострадал водитель. Сама машина тоже получила повреждения. Бригада медиков проявила мужество и успешно доставила ребенка в больницу.

Медицинскую помощь раненым уже оказали. Тяжелых случаев нет, заверил Сальдо. Он добавил, что очередное военное преступление ВСУ никто не забудет. А виновные понесут справедливое наказание.