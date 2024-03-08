Важное 08 марта 2024, 13:38 ВСУ повредили административное здание морского порта в Херсонской области Сальдо: ВСУ обстреляли Скадовский морской порт в Херсонской области

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Вооруженные силы Украины обстреляли Скадовский морской порт. В результате административное здание получило повреждение, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что гавань сейчас находится в простое, а поврежденное помещение пустовало.

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«Пострадавших нет, пожар не возник, строение получило существенные повреждения», — отметил Сальдо.

По его словам, оперативные службы уточнят обстоятельства случившегося.

Накануне украинские боевики атаковали поселок Теткино в Курской области. Из-за обстрела оказались повреждены линии электропередачи и 11 домовладений. Собственникам пообещали помочь с восстановлением объектов недвижимости.

До этого в Курской, Белгородской и Воронежской областях объявили ракетную опасность. ВСУ ударили по окраине села Наумовка, один мирный житель получил осколочные ранения.