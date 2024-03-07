Происшествия 07 марта 2024, 15:14 ВСУ повредили ЛЭП под Курском Старовойт: ВСУ обстреляли Теткино, повреждены линия электропередачи и 11 домов РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины 7 марта обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Снова повреждены линии электропередачи. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению», — написал он.

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Также снаряды повредили 11 домовладений. Один боеприпас попал в здание. Собственникам пообещали помочь с восстановлением объектов недвижимости. Информация о пострадавших жителях не поступала.

Ранее ракетную опасность объявили в Белгородской, Курской и Воронежской областях. Боевики ударили по окраине села Наумовка под Белгородом. Один мужчина во время атаки получил осколочные ранения брюшной полости.