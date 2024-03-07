07 марта 2024, 05:41
Ракетную опасность объявили сразу в трех российских регионах
Воздушную тревогу объявили в Белгородской, Курской и Воронежской областях
В Белгородской, Курской и Воронежской областях объявили ракетную опасность. Заявления об этом сделали региональные власти в своих Telegram-каналах.
«Уважаемые воронежцы, объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотники. Силы ПВО готовы», — написал губернатор области Александр Гусев.
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Глава Курской области Роман Старовойт тоже сообщил о ракетной опасности. За две минуты до него о воздушной тревоге заявило МЧС по Белгородской области в Telegram-канале.
«Внимание! Старооскольский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении.
Накануне, 6 марта, российские силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в Белгородской и Курской областях. Как отметили в Минобороны, дроны были самолетного типа. Их сбили примерно в 12:10.
Беспилотники
ПВО
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