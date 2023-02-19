Происшествия 19 февраля 2023, 19:17 ВСУ обвинили в отсутствии человеческого разума после удара по Донецку Экс-посол ЛНР Мирошник: ударом по Донецку ВСУ показали свою бесчеловечность РИА «Новости»

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Ударом по центру Донецка, где находились только мирные жители, военные и власти Украины демонстрируют, что в них не осталось ничего человеческого. Об этом заявил ТАСС бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Это демонстрация полного отсутствия чего-либо человеческого. Эти звери расчетливо в середине дня наносят полным пакетом „Градов“ удар по центру города, по людным местам, по рынку», — сказал он.

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По мнению экс-посла украинские боевики осознанно направляют «шквал огня туда, где есть только безоружные люди и никаких военных». Он подчеркнул, что в Киеве и Харькове не происходило подобного. Мирошник напомнил, что Донецк уже год подвергается непрекращающимся ударам, а Запад считает подобное нормой.

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Украинские войска в воскресенье, 19 февраля, нанесли массированный удар по центру Донецка. За две минуты они выпустили из реактивных систем залпового огня 40 снарядов. В результате ранения получили десять человек, в том числе двое детей. Снаряды попали в многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Огневые позиции ВСУ организовали в поселке Ласточкино.