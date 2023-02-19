Происшествия 19 февраля 2023, 18:32 Число раненных жителей Донецка после обстрела ВСУ увеличилось Штаб теробороны ДНР: ранения в ходе обстрела ВСУ получили 10 жителей Донецка РИА «Новости»

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Ранения различной степени тяжести после массированного обстрела украинских боевиков получили 10 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики и представительстве региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В СЦКК уточнили, что ранения получила девочка 2014 года рождения и мальчик — подросток 2005 года рождения. В момент прилета снарядов они находились в районе «Крытого рынка».

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Также ранения получили три женщины и двое мужчин. О девяти пострадавших сообщил штаб территориальной обороны республики.

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Различные повреждения в ходе обстрела получили детский сад, школа, библиотека, торговые центры, административные здания, торговые точки на Центральном рынке, а также республиканский центр информационных технологий и общежитие Донецкого национального технического университета. Кроме того, снаряды повредили 10 многоквартирных и два частных дома, в том числе прямым попаданием.

Мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что за две минуты украинские военные выпустили по городу 40 реактивных снарядов систем залпового огня. Он уточнил, что огневые позиции ВСУ организовали в поселке Ласточкино.