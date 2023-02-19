Важное 19 февраля 2023, 15:38 ВСУ за две минуты выпустили по Донецку 40 ракет из РСЗО Мэр Кулемзин: ВСУ за 2 минуты выпустили по Донецку 40 ракет из РСЗО РИА «Новости»

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Украинские военные подвергли Донецк массированному обстрелу. За две минуты они выпустили по городу 40 ракет из РСЗО, сообщил в Telegram-канале мэр Алексей Кулемзин.

«Очевидцы сообщили о прилетах и повреждениях в районе Крытого рынка», — уточнил он.

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Кулемзин опубликовал несколько фото последствий обстрела Ворошиловского района города. На кадрах видно, что снаряды повредили проезжую часть, несколько автомобилей и остекление в нескольких зданиях.

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