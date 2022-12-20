20 декабря 2022, 07:24
ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области
Губернатор Богомаз сообщил об обстреле Суземского района со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в результате обстрела в одном из поселков частично нет света. На месте происшествия работают все оперативные службы. Он обратил внимание, что аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам сразу же, как организуют безопасный допуск к объектам электроснабжения.
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Кроме того, удар ВСУ повредил железнодорожные пути. До восстановления движения для жителей Суземского района власти организуют автобусное сообщение.
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Брянская область находится на границе с Черниговской и Сумской областями Украины. Боевики ВСУ неоднократно обстреливали региона. Так, неделю назад в Брянской области сработала система ПВО. Это произошло над городом Клинцы
В понедельник, 19 декабря ВСУ обстреляли из минометов село Елизаветовка в Курской области.
ВСУ
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