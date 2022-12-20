Происшествия 20 декабря 2022, 07:24 ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области Губернатор Богомаз сообщил об обстреле Суземского района со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в результате обстрела в одном из поселков частично нет света. На месте происшествия работают все оперативные службы. Он обратил внимание, что аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам сразу же, как организуют безопасный допуск к объектам электроснабжения.

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Кроме того, удар ВСУ повредил железнодорожные пути. До восстановления движения для жителей Суземского района власти организуют автобусное сообщение.

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Брянская область находится на границе с Черниговской и Сумской областями Украины. Боевики ВСУ неоднократно обстреливали региона. Так, неделю назад в Брянской области сработала система ПВО. Это произошло над городом Клинцы

В понедельник, 19 декабря ВСУ обстреляли из минометов село Елизаветовка в Курской области.