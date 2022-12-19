Происшествия 19 декабря 2022, 14:39 ВСУ обстреляли из минометов село Елизаветовка в Курской области Глава Курской области Старовойт показал пострадавшее от обстрела ВСУ село Елизаветовка РИА «Новости»

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Выпущенный в ходе минометного обстрела украинскими боевиками боеприпас повредил жилой дом в селе Елизаветовка Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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Он сообщил, что взрыв боеприпаса повредил газовую трубу, стену и выбил окна. В качестве подтверждения своих слов губернатор опубликовал фотографии с места происшествия.

Официальный Telegram-канал губернатора Курской области Официальный Telegram-канал губернатора Курской области Официальный Telegram-канал губернатора Курской области Официальный Telegram-канал губернатора Курской области

На опубликованных кадрах видно, что взрыв снес антенну с крыши здания, повреждения получила кирпичная стена, а выбитое из окон стекло лежит на полу. Старовойт уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет.

По словам губернатора, местные жители насчитали около девяти прилетов. Он добавил, что владельцы пострадавшего дома в кратчайшие сроки получат всю необходимую помощь.

Система противовоздушной обороны над Курской областью сработала в минувшую среду, 14 декабря. Как сообщил Старовойт, все выпущенные снаряды сбили в воздухе, поэтому обошлось без пострадавших и разрушений.