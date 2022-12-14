14 декабря 2022, 21:35
Система ПВО сработала в Брянской области — власти
Губернатор Брянской области Богомаз: над Клинцами сработала ПВО
Система противовоздушной обороны сработала над городом Клинцы в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
«По информации оперативных служб, над городом Клинцы сработала система ПВО. Благодаря профессиональным действиям военных Вооруженных сил Российской Федерации, ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты», — написал глава региона.
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Брянская область на юге граничит с Черниговской и Сумской областями Украины. Украинские военные неоднократно обстреливали территорию региона. В ночь на 13 декабря ВСУ атаковали Клинцы, обошлось без жертв.
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Ранее власти Брянской области приняли решение запретить использование пиротехники до и во время новогодних праздников. Это связано с «высоким уровнем опасности террористической угрозы». Местные жители могут покупать хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
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