Спецоперация 14 декабря 2022, 21:35 Система ПВО сработала в Брянской области — власти Губернатор Брянской области Богомаз: над Клинцами сработала ПВО Пресс-служба Минобороны

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Система противовоздушной обороны сработала над городом Клинцы в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

«По информации оперативных служб, над городом Клинцы сработала система ПВО. Благодаря профессиональным действиям военных Вооруженных сил Российской Федерации, ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты», — написал глава региона.

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Брянская область на юге граничит с Черниговской и Сумской областями Украины. Украинские военные неоднократно обстреливали территорию региона. В ночь на 13 декабря ВСУ атаковали Клинцы, обошлось без жертв.

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Ранее власти Брянской области приняли решение запретить использование пиротехники до и во время новогодних праздников. Это связано с «высоким уровнем опасности террористической угрозы». Местные жители могут покупать хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.