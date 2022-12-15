Важное 15 декабря 2022, 13:09 ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Старый Хутор в Белгородской области

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Украинские военные днем 15 декабря обстреляли село Старый Хутор, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, мирные жители в результате атаки не пострадали.

«Под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. <…> Осколками снаряда повреждена линия электропередачи, часть села обесточена», — рассказал глава региона.

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Гладков добавил, что на место ЧП уже выехали аварийно-ремонтные бригады. Энергетики восстановят поврежденные ЛЭП. Сотрудники местной администрации проводят обход жилых домов.

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В этот же день ВСУ обстреляли Донецк. Мэр города Алексей Кулемзин назвал атаку самой массированной с 2014 года. По его словам, утром по столице ДНР выпустили 40 снарядов из РСЗО «Град». После украинские военные обстреляли город еще несколько раз. Пострадали шесть человек, включая ребенка 2012 года рождения.

Ранее удару подверглась Горловка. ВСУ атаковали Мичуринскую исправительную колонию, заявил глава города Иван Приходько. Он уточнил, что разрушения получили здания, газопровод и объекты на территории тюрьмы.