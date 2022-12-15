Происшествия 15 декабря 2022, 10:28 ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет «Град» и 15 артснарядов Глава Донецка Кулемзин назвал обстрел ВСУ 15 декабря самым массированным с 2014 года Telegram

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Украинские войска за утро обстреляли Донецк трижды и выпустили в общей сложности 40 снарядов реактивной системы залпового огня «Град» и 15 артиллерийских снарядов крупного калибра. Руководитель городской администрации Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале назвал это нападение самым крупным с 2014 года.

«Очередное военное преступление совершили сегодня утром украинские фашисты», — написал он.

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Алексей Кулемзин заявил, что в семь часов утра 15 декабря Вооруженные силы Украины подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года.

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По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, город обстреливали четырежды. Сначала ВСУ выпустили 40 снарядов из БМ-21 «Град», затем три снаряда калибром 155 миллиметров. После девяти часов утра они обстреляли город еще 12 снарядами крупного калибра. Огонь вели из Орловки, Тоненького и Нетайлово, пострадали жилые дома, детсады, общежития, больница, машины в Ворошиловском, Киевском и Куйбышевском районах. Ранен шесть человек, в том числе ребенок 2012 года рождения.