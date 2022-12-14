Важное 14 декабря 2022, 14:32 ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке Глава Горловки Приходько: ВСУ обстреляли здания Мичуринской исправительной колонии

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Украинские войска нанесли удар по Мичуринской исправительной колонии в Горловке. Снаряды попали в здания, газопровод и по территории тюрьмы, рассказал в Telegram-канале глава городской администрации Иван Приходько.

«Поврежден ряд зданий, почта, общежитие, кровля и территория колонии, посечен газопровод», — написал он.

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Мичуринская исправительная колония находится в Никитовском районе. По информации представительства ДНР в СЦКК, в последний раз его обстреляли в 14:00 семью снарядами калибра 155 миллиметров. Иван Приходько рассказал, что пострадали территориа колонии, здания и газовые сети. Ранили ли кого-то из жителей или арестантов, он не уточнил.

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Утром 14 декабря в Горловке под обстрелами ВСУ погибла женщина. Штаб территориальной обороны ДНР рассказал, что в момент удара она находилась в Никитовском районе.