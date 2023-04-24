Важное 24 апреля 2023, 16:25 ВСУ обстреляли село Ясные Зори в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Ясные Зори Губернатор Белгородской области Гладков/Telegram

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Село Ясные Зори Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

От огня со стороны ВСУ никто не пострадал. Обстрел повредил окна в частном доме и в здании одного из местных предприятий.

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«Также оборвана линия электропередач», — добавил Гладков.

Ликвидация последствий обстрела в Ясных Зорях уже началась. Этим занимаются аварийные и оперативные службы, уточнил губернатор.

Ранее ВСУ обстреляли хутор Мухин в Белгородской области. Никто из местных жителей не получил травм, сообщил Гладков. В населенном пункте зафиксировали повреждения двух частных домов, хозпостройки и легковой машины.

Накануне украинские боевики ударили по нескольким населенным пунктам региона. Из-за обстрела несколько зданий получили повреждения.