24 апреля 2023, 16:25
ВСУ обстреляли село Ясные Зори в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Ясные Зори
Село Ясные Зори Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
От огня со стороны ВСУ никто не пострадал. Обстрел повредил окна в частном доме и в здании одного из местных предприятий.
Реклама
«Также оборвана линия электропередач», — добавил Гладков.
Ликвидация последствий обстрела в Ясных Зорях уже началась. Этим занимаются аварийные и оперативные службы, уточнил губернатор.
Ранее ВСУ обстреляли хутор Мухин в Белгородской области. Никто из местных жителей не получил травм, сообщил Гладков. В населенном пункте зафиксировали повреждения двух частных домов, хозпостройки и легковой машины.
Накануне украинские боевики ударили по нескольким населенным пунктам региона. Из-за обстрела несколько зданий получили повреждения.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Реклама
Реклама