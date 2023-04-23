23 апреля 2023, 12:50
ВСУ обстреляли несколько сел под Белгородом — Гладков
Губернатор Гладков: ВСУ ударили по селам Белгородской области, есть разрушения
Несколько сел под Белгородом 23 апреля попали под обстрелы со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. В Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушен дом и хозяйственные постройки», — написал он.
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Еще одно село, попавшее под обстрелы, — Муром, расположенное в Шебекинском округе. Один из снарядов повредил забор на территории частного дома.
«Оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход», — добавил Гладков.
Ранее «360» сообщал, что в Белгороде обнаружили взрывоопасный предмет на улице Шаландина. Им оказалась авиабомба, которая застряла в земле на глубине семи метров. Снаряд доставали с помощью автокрана, позже его уничтожили на полигоне.
ВСУ
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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