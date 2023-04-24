Важное 24 апреля 2023, 11:59 ВСУ обстреляли хутор Мухин в Белгородской области Губернатор Гладков сообщил об обстреле хутора Мухин в Белгородской области РИА «Новости»

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Хутор Мухин Шебекинского городского округа оказался под огнем ВСУ. Об обстреле населенного пункта сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным губернатора, в результате обстрела никто из местных жителей не получил травм, однако в хуторе зафиксировали повреждения в двух частных домовладениях и одной хозпостройке. Также пострадал один легковой автомобиль.

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«Оперативные службы продолжают подомовой обход», — добавил Гладков.

В минувшее воскресенье, 23 апреля, ВСУ открыли огонь по нескольким муниципальным образованиям в Белгородской области.

В селе Сподарюшино после этого оказался разрушен дом и хозяйственные постройки. В Шебекинском городском округе под огнем было село Муром. Там один из снарядов противника повредил забор частного дома. Никто из жителей тогда не пострадал.