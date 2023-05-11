Происшествия 11 мая 2023, 23:39 Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом Гладков: ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом Pxhere

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Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков.

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Сейчас оперативные службы уточняют последствия на земле, добавил губернатор региона.

Ранее Гладков сообщил, что после обстрела со стороны ВСУ семь сел в Белгородской области остались без света. Противник совершил атаку на Белгородский район. Пострадавших среди мирных жителей нет, но снаряды украинских военных повредили линию электропередачи в селе Черемошном.

Это привело к тому, что села Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка остались без света. Аварийные и оперативные службы сразу же приступили к устранению последствий атаки.

В четверг, 11 мая, стало известно, что украинский беспилотник врезался в дерево в Белгородской области. Дерево стало непреодолимым препятствием для дрона ВСУ, он запутался в ветках и взорвался. В результате никто не пострадал.