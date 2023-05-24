Армия 24 мая 2023, 13:40 Шойгу пригрозил украинским диверсантам жестким ответом на вылазки Глава Минобороны Шойгу заявил, что ВС России жестко ответят на действия боевиков с Украины РИА «Новости»

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Во время контртеррористической операции в Белгородской области погибли более 70 украинских диверсантов. Глава Минобороны России Сергей Шойгу предупредил на коллегии министерства, что в случае новых атак российские войска отреагируют так же быстро и жестко, сообщил телеканал «Звезда».

Шойгу открыл совещание отчетом о проведенной контртеррористической операции. Подразделения украинского националистического подразделения 22 мая вторглись на территорию России в районе КПП «Козинка».

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Авиация, артиллерия и пограничники Западного военного округа их заблокировали и уничтожили, а тех, кто выжил, вытеснили обратно на Украину и продолжили огонь до полной ликвидации. Погибли более 70 террористов, вышли из строя автомобили и бронетанковая техника.

«На подобные украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко», — сказал он.

Кадры ударов по укрывшимся националистам показало Минобороны России. Полиция объявила одного из диверсантов в розыск.