Происшествия 22 апреля 2023, 19:30 Найденный в Белгороде снаряд уничтожили — Гладков Губернатор Гладков сообщил об уничтожении обнаруженного в Белгороде снаряда

Читать 360tv в

Обнаруженный 22 апреля в Белгороде снаряд вывезли на полигон и уничтожили, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он опубликовал видео с полигона.

«Уничтожение взрывоопасного предмета произведено», — написал Гладков под видеозаписью с полигона.

Реклама

Днем в городе нашли неразорвавшийся снаряд, застрявший в земле. Власти решили эвакуировать местных жителей из 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров от места падения бомбы, сообщил RT. По информации губернатора Белгородской области, всего переместили около трех тысяч человек.

Выяснилось, что на улице Шаландина обнаружили авиационную бомбу ФАБ-500. Снаряд осмотрели специалисты. Начальник регионального управления МЧС Сергей Потапов назвал его невзрывоопасным. В итоге боеприпас доставали при помощи автокрана, снимки с места оказались в распоряжении «360».

В центре Белгорода вечером 20 апреля прогремел взрыв, в результате которого пострадали три человека. В Минобороны рассказали, что сдетонировал авиационный боеприпас, упавший с самолета Су-34.