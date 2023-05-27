Важное 27 мая 2023, 23:04 ВСУ обстреляли машину губернатора Белгородской области Белгородский губернатор Гладков рассказал об попадании под обстрел ВСУ рядом с Шебекино Telegram

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Украинские боевики атаковали городской округ Шебекино Белгородской области 27 мая. Под ударом оказалась машина губернатора Вячеслава Гладкова, когда он отправился в пострадавший муниципалитет. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Попасть в Шебекино смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», — отметил он.

Гладков осмотрел повреждения в Шебекино, отметив, что в 11 многоквартирных домах в 70 квартирах выбило стекла и посечены фасады зданий. Также разрушения зафиксировали в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и 12 автомобилях.

Губернатор Белгородской области сообщил о нарушениях в работе энергоснабжающих предприятий, специалисты до ночи их восстановят.

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Во время обстрела украинских боевиков в Шебекинском городском округе погиб охранник предприятия. Также в больницу доставили двух подростков с серьезными ранениями.

По данным властей, выпущенные украинскими боевиками снаряды упали на территорию двух крупных предприятий. Всех сотрудников вывезли на безопасное расстояние. Один из объектов загорелся. Ликвидацией огня занимались прибывшие на место пожарные расчеты.