Происшествия 27 мая 2023, 17:47 Предприятия Белгородской области попали под обстрел ВСУ Белгородский губернатор Гладков: пожар охватил предприятие в Шебекине после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Выпущенные украинскими боевиками снаряды упали на территорию двух крупных предприятий в городском округе Шебекино. На одном из объектов начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что всех сотрудников пострадавших предприятий вывезли на безопасное расстояние. На место прибыли пожарные расчеты для тушения возникшего огня.

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Также в округе повреждения получила линия электропередач. Ремонтные бригады аварийных служб начали обследовать территорию.

В ходе субботнего обстрела в городском округе Шебекино погиб охранник, который вышел на улицу. Кроме того, врачи детской областной больницы забрали получившую ранения ног 15-летнюю школьницу и 17-летнего подростка с контузией. Еще одному раненому мужчине медики оказали помощь на месте.

Глава региона отметил, что все пострадавшие в ходе очередной атаки получат необходимую медицинскую помощь. По словам Гладкова, 27 мая в Шебекинском городском округе — самый тяжелый день.