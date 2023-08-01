01 августа 2023, 17:10
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами шедший из Макеевки пассажирский автобус
Глава администрации Макеевки Ключаров: ВСУ обстреляли автобус кассетными боеприпасами
Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Макеевка — Ясиноватая, попал под огонь ВСУ. Украинские боевики применили кассетные боеприпасы. Об этом сообщил глава администрации Макеевки Владислав Ключаров в Telegram-канале.
«Автобус № 34 следованием Макеевка — Ясиноватая попал под обстрел», — уточнил он.
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По словам Ключарова, транспортное средство получило повреждение. Движение по маршруту остановили. По предварительной информации, никто не пострадал.
Несколькими днями ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области. Удар украинских подразделений пришелся на частный сектор. Один из боеприпасов попал жилой дом, из-за чего начался пожар. В результате погибла местная жительница, еще один мужчина получил ранения. Его увезли в больницу.
Также ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село Золотаревка Попаснянского района в ЛНР.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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