Происшествия 01 августа 2023, 17:10 ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами шедший из Макеевки пассажирский автобус Глава администрации Макеевки Ключаров: ВСУ обстреляли автобус кассетными боеприпасами РИА «Новости»

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Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Макеевка — Ясиноватая, попал под огонь ВСУ. Украинские боевики применили кассетные боеприпасы. Об этом сообщил глава администрации Макеевки Владислав Ключаров в Telegram-канале.

«Автобус № 34 следованием Макеевка — Ясиноватая попал под обстрел», — уточнил он.

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По словам Ключарова, транспортное средство получило повреждение. Движение по маршруту остановили. По предварительной информации, никто не пострадал.

Несколькими днями ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области. Удар украинских подразделений пришелся на частный сектор. Один из боеприпасов попал жилой дом, из-за чего начался пожар. В результате погибла местная жительница, еще один мужчина получил ранения. Его увезли в больницу.

Также ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село Золотаревка Попаснянского района в ЛНР.