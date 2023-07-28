Происшествия 28 июля 2023, 10:44 Обстрел Токмака кассетными боеприпасами унес жизнь одной женщины Врио губернатора Балицкий: при обстреле Токмака кассетными боеприпасами погибла женщина РИА «Новости»

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Город Токмак в Пологовском районе Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами. Погибла женщина, еще один мирный житель получил ранения. Временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Удар по частному сектору Токмака нанесли 27 июля. Вооруженные силы Украины выпустили три кассетных боеприпаса. Один попал в жилой дом, другой сбила система ПВО, третий упал и не разорвался — его, по словам Евгения Балицкого, уничтожат саперы.

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«В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения, погибла женщина. Еще один местный житель получил ранения, находится в больнице», — написал глава региона.

Во время атаки повредили газовую трубу. Евгений Балицкий сообщил, что газоснабжение приостановили, ремонтная бригада еще не закончила работу. Обстановку в Запорожской области он назвал напряженной. Украинские подразделения, несмотря на потери, попытались удержаться в северо-западной части села Старомайорское. Российские войска сохранили контроль над Времевским направлением.

Киевский режим получил кассетные боеприпасы из США и других стран Запада, сообщил «Царьград». В Пентагоне не стали называть государства, которые присоединились к поставке.