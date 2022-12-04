Происшествия 04 декабря 2022, 13:44 ВСУ обстреляли Донецк восемь раз с начала дня Представительство ДНР в СЦКК: украинские военные 8 раз обстреляли Донецк с начала дня Telegram

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Вооруженные силы Украины с начала 4 декабря обстреляли Донецк восемь раз, сообщило представительство ДНР в СЦКК. По столице республики выпустили более 30 снарядов.

Сначала Донецк обстреляли со стороны села Нетайлово — оттуда выпустили три 155-миллиметровых снаряда. Затем ВСУ дважды вели огонь из Красногоровки — республиканские власти сообщили о прилете еще 10 снарядов.

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После столицу ДНР атаковали еще несколько раз — со стороны Нетайлово, Красногоровки и Орловки. В общей сложности за половину дня по городу выпустили 32 снаряда.

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Мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате одного из прилетов по микрорайонам Азотный, Горняк и Топаз пострадали люди, включая детей. Власти уточняют обстоятельства. Утром 4 декабря украинские военные атаковали город Алчевск в ЛНР — его обстреляли ракетами из системы залпового огня HIMARS.

Украинские СМИ пытаются запугать людей и посеять панику, распространяя фейки о якобы проведении мобилизации в Запорожской области, отметил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что российские военные отбивают атаки ВСУ и продолжают удерживать рубежи.