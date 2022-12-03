Спецоперация 03 декабря 2022, 13:26 Балицкий заявил об удерживании ВС России рубежей в Запорожской области Врио губернатора Балицкий: российские военные пресекают попытки атак ВСУ в Запорожье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные держат рубежи в Запорожской области и успешно справляются с попытками атак ВСУ, написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий. Он добавил, что украинские СМИ намеренно распространяют фейковую информацию, чтобы посеять страх и панику среди мирного населения.

Глава Запорожской области прокомментировал слухи о якобы начавшейся в регионе мобилизации. По его словам, это очередной фейк со стороны украинских властей — ВС России справляются со всеми задачами. Балицкий добавил, что желающие могут присоединиться к военным, но исключительно на добровольной основе.

Реклама

«Наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ», — отметил Балицкий. По его словам, во всех населенных пунктах работают школы и администрации, люди никуда не уходят.

Реклама

Ранее украинские СМИ сообщили о якобы занятии города Пологи в Запорожской области. Евгений Балицкий назвал эти вбросы фейками и призвал людей отписаться от сомнительных источников информации.