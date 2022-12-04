Происшествия 04 декабря 2022, 08:47 ВСУ обстреляли ЛНР ракетами из HIMARS ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по Алчевску в ЛНР РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины утром 4 декабря обстреляли город Алчевск в ЛНР, сообщило представительство республики в СЦКК. Там уточнили, что ВСУ выпустили четыре ракеты.

Обстрел зафиксировали в 07:05. Власти республики уточняют информацию о возможных пострадавших и разрушениях в результате атаки.

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В ночь на 4 декабря в подконтрольном украинским властям городе Запорожье прозвучало несколько взрывов. Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что это самое большое количество «прилетов» за последнее время. Он предположил, что ВС России атаковали огневые позиции ВСУ.

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Ранее украинские военные обстреляли Ясиноватую и Майорск в ДНР. Всего военнослужащие ВСУ выпустили 14 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра. Еще более 20 снарядов выпустили по Донецку, Горловке и Каштановому.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Донецкое направление самым «горячим и болезненным» для ВСУ. По его словам, больше всего проблем украинские военные испытывают в боях в районе Артемовска и Соледара.